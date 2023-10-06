العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع لكنها تواصل خسائرها الأسبوعية

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع لكنها تواصل خسائرها الأسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الجمعة، بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأميركية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، بينما أشار تقرير الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من عوائد السندات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8 بالمئة، الجمعة، مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت أيضا. لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.

وسجل المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات بفضل قوة البيانات الأميركية وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي وبلغت تقريبا مثلي توقعات خبراء اقتصاد أجرت رويترز استطلاعات لآرائهم عند 170 ألف وظيفة.

وأغلقت أغلب القطاعات الفرعية الأوروبية على ارتفاع. وصعد قطاع البيع بالتجزئة الذي تصدر المكاسب 2.3 بالمئة بتعزيز من قفزة نسبتها ستة بالمئة في سهم زالاندو، إذ سارع المستثمرون إلى شراء أسهم بأسعار أقل أملا في أن تكون نتائج الربع الثالث قوية في قطاع البيع بالتجزئة الضعيف.