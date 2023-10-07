نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب رسالة.. الفلبين تفرض حالة تأهب قصوى في 42 مطارا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نُشرت دوريات أمنية وكلاب مدربة في عشرات المطارات الفلبينية، الجمعة، بعد أن تلقت سلطة الطيران المدني تهديدًا بوجود قنبلة تستهدف طائرات تجارية.

وقالت سلطة الطيران المدني الفلبينية إنها تحقق في التهديد الذي وردها في رسالة بالبريد الالكتروني الأربعاء تحذر من أن طائرات في مطار مانيلا وأربعة مطارات أخرى سوف "تنفجر".

وأعلنت الهيئة الناظمة في بيان الأربعاء أن 42 مطارا تجارية وضع في "حالة تأهب قصوى" وأنه "يجري تنفيذ إجراءات أمنية معززة فورية في جميع المطارات".

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران إريك أبولونيو لوكالة فرانس برس إنه "لم يُعثر على قنابل" ولم تتسبب حالة التأهب بتعطيل رحلات.

وقالت سلطة مطار مانيلا الجمعة إن "دوريات راجلة ومسيرة نُشرت فيما تقوم وحدات كي-9 (الكلاب المدربة) بجولات في مباني المطار كإجراءات إضافية إلى البروتوكولات اليومية المطبقة أساسا".

وتطبق التدابير في مطار مانيلا على المطارات الأخرى، حسب أبولونيو.

وأوضح أن التهديد هو الثاني في مطار فيليبيني منذ الإثنين، عندما ألغيت رحلة كانت متجهة إلى مانيلا من مطار بيكول، بعد أن عثر الطيار على قصاصة ورق في مرحاض الطائرة كتب عليها "قنبلة".

وأُنزل الركاب وعددهم 133 لإجراء عمليات تفتيش أمني، فيما أعيدت رحلة قادمة إلى مانيلا في وقت أغلقت سلطات مطار بيكول المدرج وعلقت عمليات الطيران، وفق أبولونيو.

وأعلنت السلطات فيما بعد أن الأمر كان "مزحة" وسُمح للطائرة بالإقلاع بعد قرابة أربع ساعات.

ولم يعلق أبولونيو عما إذا كانت السلطات تشتبه في صلة بين حادثتي الإثنين والأربعاء.