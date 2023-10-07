نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 4 سجناء وسقوط جرحى في تمرد بسجن زحلة اللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ سجناء في سجن زحلة شرق لبنان تمردا واحتجزوا أحد ضباط القوى الأمنية المسؤولة عن حماية السجن، وأضرموا النيران بعدد من غرف السجن مما تسبب بمقتل 4 سجناء وسقوط عدد كبير من الجرحى.

وأفاد مراسل RT بأن سجن زحلة شهد حالة من التوتر بعد التمرد الذي نفذه السجناء.

وشوهدت أعمدة الدّخان تتصاعد من النّوافذ بعد إقدام عدد من السجناء على إحراق عدد من الغرف داخل السجن.

ووصلت سيارات الإطفاء والدفاع المدني اللبناني إلى السجن لإخماد الحريق وسحب المصابين.

وأضاف المراسل بأن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات أمنية إلى محيط سجن زحلة شرق لبنان وتمكنت القوى الأمنية داخل السجن من ضبط الوضع وإنهاء حالة التمرد.