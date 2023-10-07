نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جانبه الصواب.. تعليق حاسم للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج على بيان الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، عن رفضه بشدة للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص ما أطلق عليه ملاحقة المعارضة السلمية.

وقال الاتحاد العالمي في بيان له، اليوم الجمعة: إن "بيان الاتحاد الأوروبي متهافت وبعيد كل البعد عن الحقيقة، وأنه لن يكون له أي تأثير في العملية الانتخابية وإن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي".

وذكر الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن القرار الذي صوّت عليه برلمان الاتحاد الأوروبي، والذي يطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمة قضايا جانبه الصواب ولا يعبر عن واقع الأمر في مصر، وإنه يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو ما يرفضه كل مصري وطني شريف، وهو تشكيك غير مقبول في القضاء المصري المشهود لها بالنزاهة والشفافية.

وأكد على أن التصويت على القرار الأوروبي قبيل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يخفى على الإنسان الفطن، كما أنها محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية في مصر، وهو ما يؤكد أن حالة الاستقرار في مصر تصيب بعض دول الاتحاد بالهستيريا.

وأوضح أن هناك "أياد خفية داخل البرلمان الأوروبي تريد العبث بمقدرات الوطن، ولا تريد الاستقرار للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستقرار يمثل خطرًا داهمًا على بعض القوى وربما بعض الدول التي ترتبط بدول الاتحاد الأوروبي بمصالح تعارض مصلحة الدولة المصرية الوطنية".