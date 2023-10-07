العالم اليوم - توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي "المثير للجدل"

انتم الان تتابعون خبر توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي "المثير للجدل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 04:21 صباحاً - نشر عالم الزلازل الهولندي، المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس"، كاشفا عن العلاقة بين كسوف قادم للشمس، وإمكانية ترافق ذلك بزلزال كبير.

وقال فرانك هوغربيتس على منصة "إكس": "في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس".

وأضاف: "أؤكد على أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته، لا يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة".

واختتم قائلا: " الهندسة الحرجة بين الكواكب مطلوبة لحدوث مثل هذه الزلازل".

وأوضح عالم الزلازل الهولندي أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك في فيديو قادم.

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.