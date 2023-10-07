العالم اليوم - بالفيديو.. هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين بعد هجوم حماس

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين بعد هجوم حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 11:25 صباحاً - أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، هروبا جماعيا لمستوطنين إسرائيلين في مناطق قرب قطاع غزة، السبت.

وفي الفيديو، يمكن رؤية أعداد كبيرة من المستوطنين يغادرون سياراتهم ويركضون في اتجاه واحد، فيما يسمع دوي إطلاق نار.

ويأتي الهروب بالتزامن مع "العملية المشتركة" التي تنفذها حركة حماس، وتشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

كما أفاد صحفي في وكالة "فرانس برس" بفرار المئات من سكان قطاع غزة من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من القطاع.

وشوهد رجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم الواقعة معظمها في شمال شرق القطاع.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي طلب من "الجمهور الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية"، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.

وفي بيان لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب".

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "حماس تشن حربا على دولة إسرائيل".