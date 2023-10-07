العالم اليوم - عباس يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - قاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بالتزامن مع الهجمات التي تشنها حركة حماس منذ صباح السبت.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن عباس وجه بـ"ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا"، مؤكدا "على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".

كما وجه بتوفير "كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين".

وأشارت "وفا" إلى أن محمود عباس سيترأس أيضا اجتماعا للقيادة الفلسطينية.

وصباح السبت، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "حركة حماس المسلحة بدأت حربا ستنتصر فيها إسرائيل"، مبرزا أن حماس "ارتكبت خطأ فادحا".