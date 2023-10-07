روسيا تُسقط مسيّرة أوكرانية قرب موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الدفاع الروسية قولها في بيان لها "في 7 أكتوبر في الساعة 05.05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة استرينسكي في مقاطعة موسكو.
وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنه حسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط حطام المسيرة.
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