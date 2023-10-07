العالم اليوم - مقتل مسؤول إسرائيلي في تبادل إطلاق النار مع مسلحين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - قتل رئيس المجلس الإقليمي للمناطق الحدودية الإسرائيلية شمال شرق قطاع غزة، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين تسللوا من الأراضي الفلسطينية، حسبما أعلن المجلس السبت.

وقال المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" في بيان: "قتل رئيس المجلس الإقليمي عوفير ليبشتاين، خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين". وتخوض القوات الإسرائيلية معارك "برية" ضد مسلحين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء، حسبما أكد المتحدث باسم الجيش. وذكر ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي: "كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض". وأضاف: "نحن نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة.. قواتنا تقاتل الآن على الأرض". وصباح السبت، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "حركة حماس المسلحة بدأت حربا ستنتصر فيها إسرائيل"، مبرزا أن حماس "ارتكبت خطأ فادحا".

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