نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعًا قياديًا طارئًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، اجتماعًا قياديًا طارئًا، ضم عددًا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.

ووجه الرئيس عباس، بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.

كما وجه الرئيس الفلسطيني، بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.