أخر التطورات في فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط ثلاث مستوطنات في يد المقاومة الفلسطينية (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - المقاومة الفلسطينية تشن هجومًا على دولة الاحتلال بأكثر من 5 آلاف صاروخ

أخر التطورات في فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط ثلاث مستوطنات في يد المقاومة الفلسطينية.

مع حلول ذكري انتصار الجيش المصري على دولة الاحتلال في السادس من أكتوبر عام 1973، شنت اليوم قوات وكتائب المقاومة الفلسطينية هجمات على دولة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة في عملية هي الأولى من نوعها للمقاومة الفلسطينية من احتلال فلسطين في عام 1948.

وفجاءت كتائب عز الدين القسام جنود الاحتلال بالهجوم اليوم مع الساعات الأولى من هذا الصباح بعد اجتياز السياج الحديدي الفاصل بين فلسطين ودلة الاحتلال في شرق خان يونس وأسر بعض الجنود، واطلقت كتائب القسام اسم "طوفان الأقصى" على هذه العملية.

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أخر تطورات في فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط ثلاث مستوطنات في يد المقاومة الفلسطينية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشاقات من الصواريخ تجاه غلاف غزة، ومطار بن جورين، ومنطقة تل أبيب، وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المقاومة تقوم بإطلاق وابلا من الصواريخ في الوقت الحالي باتجاه منطقة بئر السبع.

ونجحت المقاومة في الاستيلاء على ثلاث مستوطنات إسرائيلية حيث أعلنت الدولة الإسرائيلية عن سقوطهم في يد المقاومة ولم تكشف عن اسمهم حتى الآن حيث تدار الاشتباكات بين الجانبين في أكثر من عشر مناطق.

وأشارت المقاومة إلى أنها نجحت في الاستيلاء على معبر سالم أبو كبير التجاري، وموقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي.

أبرز النقاط التي استهدفتها المقاومة الفلسطينية

ومع بداية الاشتباك اليوم كانت قد استهدفت المقاومة عدد من المواقع الإسرائيلية وكان من أبرز هذه الأماكن، مناطق سديروت، وأشكول، ودير البلح، وخان يونس، وعسقلان، وأسدود، والليد، والقدس، وتل أبيب، وعدد أخر من المواقع.

الصحة الاسرائيلية تكشف عن عدد الضحايا والمصابين

الاسري الإسرائيلين

ونجحت المقاومة الفلسطينية في قتل العديد من جنود الاحتلال وأسر عدد أخر لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ولن المؤشرات الأولية تشير إلى أسر أكثر من 35 جندي إسرائيلي على قيد الحياة، بجانب عدد من جثث قتلي الاحتلال، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجود أكثر من 22 قتيل حتى الآن، ونحو 500 مصاب، من بينهم حالات حرجة خطيرة، وأوضحت الوزارة إلى أنه تم نقل 545 مصابًا على مختلف المستشفيات في تل أبيب، وكشفت الوزارة عن أنه تم نقل 280 مصابًا من بينهم 60 حالة خطيرة إلى مستشفى سوركا

وحدودها.

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وأوضح المسؤولين الفلسطينين إلى أن هذه العمليات جاءت ردًا على تصرفات العدو الصهيوني تجاه المقدسات الفلسطينية والانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأشار الجانب الفلسطيني إلى أن هذه العملية هي مجرد البداية لمجموعة من العمليات المقبلة.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه تم إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ نحو تل أبيب حتى الآن.