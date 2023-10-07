العالم اليوم - بالفيديو.. دمار كبير بأحد مباني تل أبيب إثر ضربة صاروخية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. دمار كبير بأحد مباني تل أبيب إثر ضربة صاروخية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - رصد مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الكبير، الذي لحق بأحد المباني في مدينة تل أبيب، جراء استهدافه بضربة صاروخية.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المبنى مدمرا بالكامل والنيران ما تزال مشتعلة في بعض أجزائه.

وجاءت الضربة ضمن العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس، صباح السبت، والتي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل منظمة حماس بـ"دفع ثمن باهظ لأفعالها".

ماذا حدث في صباح السبت؟