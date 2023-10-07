العالم اليوم - صورة تظهر توقف حركة الملاحة الجوية جنوب ووسط إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم فرض حظر على تسيير الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، وذلك عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" توقف حركة الملاحة الجوية فوق منطقة جنوب ووسط إسرائيل. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائي في مستوطنات غلاف غزة. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الحكومة فوجئت بالهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، واصفة ما حصل بـ"فشل استخباراتي خطير". وأضافت الصحيفة في تقرير لها كتبه متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل تعيش حربا صعبة ذات خصائص لم تعرفها من قبل، ومفاجأة كاملة بعدد غير قليل من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين". ماذا حدث في صباح السبت؟ أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

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