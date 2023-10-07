العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة تدمير دبابة إسرائيلية شرقي غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة تدمير دبابة إسرائيلية شرقي غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - رصد مقطع فيديو متداول على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) لحظة تدمير دبابة إسرائيلية على يد مسلحين فلسطينيين، في شرق غزة صباح السبت.
وانتشر على مواقع الإنترنت والصفحات الاجتماعية مقطع الفيديو، الذي يظهر لحظة إصابة دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه. ويمكن رؤية الدخان يتصاعد والحريق، الذي اشتعل إثر الانفجار.
وجاء الهجوم ضمن العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس، صباح السبت، والتي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.
وتوعدت إسرائيل منظمة حماس بـ"دفع ثمن باهظ لأفعالها".
ماذا حدث في صباح السبت؟
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.
- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.
- أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.
- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. لحظة تدمير دبابة إسرائيلية شرقي غزة .. في رعاية الله وحفظة