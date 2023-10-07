العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة تدمير دبابة إسرائيلية شرقي غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة تدمير دبابة إسرائيلية شرقي غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - رصد مقطع فيديو متداول على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) لحظة تدمير دبابة إسرائيلية على يد مسلحين فلسطينيين، في شرق غزة صباح السبت.

وانتشر على مواقع الإنترنت والصفحات الاجتماعية مقطع الفيديو، الذي يظهر لحظة إصابة دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه. ويمكن رؤية الدخان يتصاعد والحريق، الذي اشتعل إثر الانفجار.

وجاء الهجوم ضمن العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس، صباح السبت، والتي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل منظمة حماس بـ"دفع ثمن باهظ لأفعالها".

ماذا حدث في صباح السبت؟