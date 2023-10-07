مصرع 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين إثر زلزال بقوة 6.3 درجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - قالت وسائل إعلام أفغانية، إن نحو 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ما يزيد عن 80 آخرين، بسبب زلزال ضرب غرب البلاد قوته بلغت 6.3 درجة، فضلا عن ورود تقارير عن أشخاص عالقين تحت ركام مبان منهارة.

فيما قال مدير الصحة العامة في مقاطعة هرات محمد طالب شاهد لوكالة فرانس برس "هذه الأرقام التي وصلت إلى المستشفى المركزي حتى الآن، لكنها ليست نهائية"، مضيفًا "لدينا معلومات تفيد بوجود أشخاص تحت الأنقاض".

من ناحية أخرى، وقالت الهيئة الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّة ارتدادية بقوة 5,5 درجة على مقياس ريشتر.

وفي يونيو 2022 قُتل أكثر من ألف شخص وشُرد عشرات الآلاف إثر زلزال بقوة 5,9 درجات، هو الأعنف في نحو ربع قرن في أفغانستان، ضرب ولاية باكتيكا الفقيرة.