العالم اليوم - أفيخاي أدرعي: سنتعلم من الخطأ والثمن على حماس "باهظ"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 05:22 مساءً - قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، "إننا في أتون حرب بكل معنى الكلمة، وكل الإمكانات والقدرات موجودة على الطاولة".

وأضاف أدرعي في حوار مع "دوت الخليج": حماس أخطأت التقدير في هجومها، وستدفع ثمنا باهظا.

الأخطاء سنستخلصها في نهاية الحرب، نعرف أن هناك إخفاقات ولكن نعرف بنفس القدر بأننا سننتصر في النهاية.

ومن أخطأ التقدير سيدفع ثمن الجرائم والاعتداءات والعمليات المشينة والسخيفة، هناك صور لرهائن نساء وأطفال وأبرياء مدنيين.

حماس ستتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ونحن سنضرب قطاع غزة وسنواصل الهجمات. هناك جهدان، دفاعي لتطهير البلدات الإسرائيلية من المرتزقة، والجهد الهجومي ونرى في الساعات الأخيرة هجمات سلاح الجو على عشرات المواقع لحماس.

كلنا شعب واحد وجيش واحد خلف القيادة العسكرية لحماية البلدات وتطهيرها من حماس، ومن ثم التحول إلى الهجوم الذي بدأ.

عيوننا مركزة على حماية البلدات والمواطنين الإسرائيليين والنظر إلى كل الجبهات المحيطة بنا.

سنكون أكثر استعدادا على الجبهة الهجومية، لتدفع حركة حماس الإرهابية ثمن هذه الجرائم.

هناك مدنيين تم احتجزاهم، والردع تتم بلورته وبناؤه بالعمليات وليس بالأقوال.

لا أعتقد أن أحد يستطيع المقارنة بين القدرات والوسائل التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي وبين ما تمتلكه حماس.

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