عاجل - "نتنياهو في خطر".. إسرائيل تحاول الثأر وفلسطين تقلب الموازين (بث مباشر)

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أحمد جودة - القاهرة - "نتنياهو في خطر".. إسرائيل تحاول الثأر وفلسطين تقلب الموازين (بث مباشر)

"نتنياهو في خطر".. إسرائيل تحاول الثأر وفلسطين تقلب الموازين (بث مباشر)، أكد زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض، بيني غانتس، أنه يدرس بإيجابية إمكانية الدخول في حكومة طوارئ، وهذا حسب ما أوضح لـ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقًا لما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

ويبقى السؤال؛ هل سيقال نتنياهو بحكومته عقب ما حدث من أحداث هزت عرش دولة الاحتلال؟، يمكنكم متابعة ما يدور من أحداث وآخر التطورات على الساحة لحظة بلحظة عبر بوابة الفجر الإلكترونية | هــــــنـــــــــــــــا.

"نتنياهو في خطر".. إسرائيل تحاول الثأر وفلسطين تقلب الموازين (بث مباشر)

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ودعا نتنياهو، زعيمي المعارضة غانتز ولابيد للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.

ماذا حدث صباح اليوم في إسرائيل؟

وأطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن جيش الاحتلال، أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

ووافق وزير دفاع جيش الاحتلال، يوآف غالانت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، كما أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إطلاق حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

"نتنياهو في خطر".. إسرائيل تحاول الثأر وفلسطين تقلب الموازين (بث مباشر)

بيان عاجل من حماس.. ماذا يحدث الآن؟

وأكدت حماس، في بيان لها، مساء اليوم، أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على دولة الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت حماس، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء اليوم، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.