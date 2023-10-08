نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين اليوم.. كل ما تريد معرفته عن عملية طوفان الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت في صباح اليوم السبت 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصى، التي شنتها قوات المقاومة الفلسطينية من كتائب القسام، حيث هاجمت بصورة مفاجئة مناطق عسكرية في الأراضي المحتلة، وهو ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بإسرائيل.

عملية طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى.. هي عملية عسكرية مزدوجة تجمع بين اطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية بالإضافة إلى هجوم بري لقوات المقاومة، بدأت عملية طوفان الأقصى في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القدس من صباح يوم السبت 7 أكتوبر.

فلسطين.. 7 اكتوبر 2023

بدأت بقصف صاروخي واسع من قطاع غزة أعقبها سماع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل.

بالتزامن مع الهجوم الصاروخي خاض جنود المقاومة اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

نجحت المقاومة في اختراق الحدود ودخول منطقة غلاف غزة.

وقعت اشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة وجنود الاحتلال.

تم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان في تل أبيب.

ثم تسلل مسلحين من حماس إلى مركز للشرطة الإسرائيلية في سديروت ووقعت إصابات.

أكد مسؤول نجمة داود الحمراء أن عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن.

الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على إحدى قواعده وعلى معبر إيرز.

وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترًا من قطاع غزة.

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بيان عاجل من حماس.. ماذا يحدث الآن في إسرائيل؟

صرحت حماس في بيانٍ لها، مساء اليوم، أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على دولة الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضافت حماس أيضًا، أنها نفذت هجومًا منسقًا متزامنًا على أكثر من 50 موقعًا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء اليوم، مشيرة إلى أن القتال حاليًا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.

فلسطين اليوم.. كل ما تريد معرفته عن عملية طوفان الأقصى

عملية السيوف الحديدية

أعلن جيش الاحتلال، بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أننا "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرًا وجوًا وبرًا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

وكان حزب الله: "للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة بالعملية البطولية الواسعة النطاق"، معتبرًا أن "هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

فلسطين اليوم.. كل ما تريد معرفته عن عملية طوفان الأقصى

قتلى دولة الاحتلال

أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، مساء اليوم، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص، مؤكدة أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت فاجأ إسرائيل.

ضحايا قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى:

232 شهيدًا.

إصابة نحو 1700 بجروح.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 قتيلًا و1697 جريحًا بإصابات مختلفة".

فلسطين اليوم.. كل ما تريد معرفته عن عملية طوفان الأقصى

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