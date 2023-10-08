نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك عبد الله وبايدن يبحثان هاتفيا وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وسبل وقفه وحماية المدنيين.

ودعا الملك عبدالله، خلال الاتصال، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما أكد ضرورة إنهاء جميع الممارسات التي تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.

وحذر من أن استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.