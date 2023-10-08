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أحمد جودة - القاهرة - أخبار فلسطين الآن.. أطلقت حركة حماس في ساعة مبكرة من صباح السبت 7 أكتوبر، مئات الصواريخ من غزة نحو إسرائيل بشكل مفاجئ، فيما دوّت صافرات الإنذار في الأراضي المُحتلة.

وفي هذا الشأن تستعرض لكم بوابة الفجر الالكترونية كل ما يخص أخبار فلسطين الآن.

أكثر من 300 قتيل وألف جريح في اسرائيل ونحو 200 شهيد في غزة

أعلنت مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية سقوط أكثر من 300 قتيل وألف جريح في إسرائيل إثر عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس السبت 7 أكتوبر، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس خطفت "عسكريين ومدنيين" إسرائيليين خلال هجماتها.

على جانبٍ آخر أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 232 فلسطينيًا في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام مسؤولية حركة حماس عن الهجوم المفاجئ على إسرائيل، وقالت إنه قد تم إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء عملية "طوفان الأقصى".

أخبار فلسطين الآن .. أكثر من 300 قتيل وألف جريح في اسرائيل ونحو 200 شهيد في غزة

نتنياهو يتوعد بأن يستخدم الجيش الإسرائيلي "كل قوته للقضاء على حماس"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يستخدم الجيش كامل قوته لـ "القضاء على حركة حماس" وذلك بعد شنّها عملية عسكرية مباغتة السبت تخللها إطلاق صواريخ وعمليات توغل وأسر راح ضحيتها العشرات، في ما اعتبره "يومًا أسود" للدولة العبرية.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي "على وشك استخدام كل قوته للقضاء على حماس"، مضيفًا في خطابٍ له على شاشة التلفاز "سنضربهم حتى النهاية وننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها".

أخبار فلسطين الآن .. أكثر من 300 قتيل وألف جريح في اسرائيل ونحو 200 شهيد في غزة

بيان عاجل من حماس

صرحت حماس في بيانٍ لها، مساء السبت، أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على دولة الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح السبت. وأضافت حماس أيضًا، أنها نفذت هجومًا منسقًا متزامنًا على أكثر من 50 موقعًا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعًا حتى مساء السبت، مشيرة إلى أن القتال حاليًا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.

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أخبار فلسطين الآن .. أكثر من 300 قتيل وألف جريح في اسرائيل ونحو 200 شهيد في غزة

وزير الطاقة الإسرائيلي: إسرائيل ستقطع إمدادات الكهرباء عن غزة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية السبت قطع إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وقال وزير الطاقة في إسرائيل كاتس في بيانٍ له "وقعت أمرًا يقضى بوقف شركة الكهرباء (الإسرائيلية) إمدادات الكهرباء لغزة".

أخبار فلسطين الآن .. أكثر من 300 قتيل وألف جريح في اسرائيل ونحو 200 شهيد في غزة

أخبار فلسطين الآن.. عملية طوفان الأقصى

بدأت بقصف صاروخي واسع من قطاع غزة أعقبها سماع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل.

بالتزامن مع الهجوم الصاروخي خاض جنود المقاومة اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

نجحت المقاومة في اختراق الحدود ودخول منطقة غلاف غزة.

وقعت اشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة وجنود الاحتلال.

تم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان في تل أبيب.

ثم تسلل مسلحين من حماس إلى مركز للشرطة الإسرائيلية في سديروت ووقعت إصابات.

أكد مسؤول نجمة داود الحمراء أن عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن.

الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على إحدى قواعده وعلى معبر إيرز.

وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترًا من قطاع غزة.

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