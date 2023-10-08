العالم اليوم - حماس: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما أعلنه نتانياهو

انتم الان تتابعون خبر حماس: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما أعلنه نتانياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:24 صباحاً - قال المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة (حماس) في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف الليل إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية يوم السبت "أكثر مما أعلن نتانياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".

وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق من يوم السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، "مئات" المسلحين الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته حركة حماس.