العالم اليوم - نتانياهو: إسرائيل مقبلة على حرب طويلة وصعبة

انتم الان تتابعون خبر نتانياهو: إسرائيل مقبلة على حرب طويلة وصعبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - قال بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس وحركة الجهاد.

وشدد نتانياهو على أن إسرائيل "مقبلة على حرب طويلة وصعبة. لقد فرضت علينا الحرب نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

وأضاف: "تنتهي المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي توغلت في أراضينا".

وتابع: "في الوقت نفسه بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ودون راحة حتى تحقيق الأهداف".

واختتم قائلا: "سنعيد الأمن لمواطني إسرائيل وسننتصر".

الوضع خارج السيطرة الكاملة

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت.

وأكد جوناثان كونريكوس، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي أن "القتال لا يزال مستمرا في جنوب إسرائيل، وما زال هناك أعضاء من حماس داخل إسرائيل".

وأوضح أن: "عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس في غزة سيشكل مستقبل هذه الحرب".

وأشار المتحدث إن أن "أكثر من 3 آلاف صاروخ هجمت على إسرائيل السبت. بفعل القبة الحديدية تصدينا للكثير من الهجمات الصاروخية".

وتابع كونريكوس قائلا إن: "أكثر من 200 إرهابي قضى عليهم الجيش الإسرائيلي".