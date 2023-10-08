العالم اليوم - بـ100 صاروخ.. فيديو لاستهداف "حماس" لمواقع في عسقلان

انتم الان تتابعون خبر بـ100 صاروخ.. فيديو لاستهداف "حماس" لمواقع في عسقلان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، بقصف مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته كتائب القسام.

وجاء قصف كتائب القسام لعسقلان بعدما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، على عدد من الأبنية والمواقع في قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فقد قصف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

حرب طويلة وصعبة

قال بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس وحركة الجهاد.

وشدد نتانياهو على أن إسرائيل "مقبلة على حرب طويلة وصعبة. لقد فرضت علينا الحرب نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

وأضاف: "تنتهي المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي توغلت في أراضينا".

وتابع: "في الوقت نفسه بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ودون راحة حتى تحقيق الأهداف".

واختتم قائلا: "سنعيد الأمن لمواطني إسرائيل وسننتصر".