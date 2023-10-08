العالم اليوم - تحذير أميركي يتعلق بالتحليق في المجال الجوي الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 06:27 صباحاً - حثت إدارة الطيران الاتحادية في وقت مبكر اليوم الأحد شركات الطيران الأميركية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من يوم السبت، إنه تم فرض حظر على تسيير الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" توقف حركة الملاحة الجوية فوق منطقة جنوب ووسط إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس.

ووفق جوناثان كونريكوس، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي فإن "القتال لا يزال مستمرا في جنوب إسرائيل، وما زال هناك أعضاء من حماس داخل إسرائيل".

وأضاف: "عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس في غزة سيشكل مستقبل هذه الحرب".

وأشار المتحدث إلى أن "أكثر من 3 آلاف صاروخ هجمت على إسرائيل السبت. بفعل القبة الحديدية تصدينا للكثير من الهجمات الصاروخية".

وتابع كونريكوس قائلا إن: "أكثر من 200 إرهابي قضى عليهم الجيش الإسرائيلي".