نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل يطلب من رئيس الوزراء الفلسطيني التدخل لوقف الأعمال القتالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أنه طلب من رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، المساهمة في وقف الأعمال العدائية.

وقال بوريل: "تحدثت مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية لأطلب من السلطة الفلسطينية المساهمة في الوقف الفوري للأعمال القتالية".

وأشار بوريل إلى أن الأولوية الأولى هي وقف العنف على الفور.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.