نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مقتل قائد إسرائيلي بتبادل إطلاق النار مع مسلح فلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ قُتل في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين. قرب معبر كيرم شالوم.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه سمح بالنشر عن مقتل يوناتان شتاينبرغ، 42 عاما من كيبوتس شوماريا، عندما كان في طريقه إلى موقع إشتباك مسلح بين جنود ومسلحين فلسطينيين وفي طريقه صادف فلسطينيا وتبادل معه إطلاق النار بالقرب من "كيرم شالوم "٠ وقتل برصاص الفلسطيني.