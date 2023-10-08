نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيئة البث": إصابة 6 إسرائيليين في قصف صاروخي من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 6 إسرائيليين، فجر الأحد، أحدهم بجروح خطيرة، لدى سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ على مبنى بالمدينة، فيما أصيب 5 آخرين بجروح طفيفة.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صافرات الإنذار في عسقلان وسديروت وعدد من مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة، بالتزامن مع غارات عنيفة يشنها الطيران الإسرائيلي على القطاع.

وسجلت إصابة مباشرة لأحد المنازل في سديروت، دون وقوع إصابات.

ونقلت هيئة البث عن إسرائيلي يسكن في الجوار وقف وأسرته في الشارع قوله "نريد العودة إلى المنزل لكننا نخشى التحرك من هنا".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "نطلب من الجمهور مرة أخرى الانصياع لتعليمات قوات الأمن وإبلاغ الخط الساخن أو الضباط المنتشرين في المنطقة بشأن أي حادث غير عادي".

وأضافت "وفي مناطق القتال يجب البقاء في المناطق المحمية وتجنب الوصول إلى الساحات وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.