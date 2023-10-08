نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني يدعو زعماء العالم للتضامن مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم، السبت، إلى إظهار التضامن والوحدة في دعم إسرائيل وإدانة "الهجوم الإرهابي" الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالانتقام القوي" بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في أكثر الأيام عنفا في تاريخ إسرائيل منذ نصف قرن.

وقال زيلينسكي الذي يخوض جيشه قتالا ضد الغزو الروسي منذ 19 شهرا إن إسرائيل لها "كل الحق" تماما مثل أوكرانيا في حماية نفسها.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي "لتكن قيمة الحياة الإنسانية وعدم التسامح مع الإرهاب هي المبادئ التي ستوحد العالم أجمع في النهاية".

وتوترت العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل منذ بدء الغزو الروسي في فبراير شباط 2022. وفي حين أرسلت إسرائيل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا رفض نتنياهو باستمرار إمداد كييف بالأسلحة.

ونشر الجيش الأوكراني مقطعا مصورا اليوم السبت يظهر فيه جنود أوكرانيون ينددون بهجوم حماس ويعلنون الدعم لإسرائيل.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.