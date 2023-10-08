نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تدعو شركات الطيران الأمريكية لتوخي الحذر عند التحليق بأجواء الأراضي المحتلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حثت إدارة الطيران الاتحادية في وقت مبكر اليوم الأحد، شركات الطيران الأمريكية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

يأتي ذلك تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.