نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لحظة تفجير الاحتلال لـ "برج وطن" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير "برج وطن" في مدينة غزة، بعد استهدافه من مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.