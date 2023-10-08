ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال غرب أفغانستان إلى 2000 قتيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 10:35 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل القوي الذي ضرب غرب أفغانستان أمس وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، إلى 2000 قتيل.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتيد برس عن مسئولين محليين قولهم إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي وقع في هيرات أعلى مما تم الإبلاغ عنه في الأصل.. موضحين أن نحو 6 قرى دمرت، ودُفن مئات المدنيين تحت الأنقاض.

وأضاف المسئولون أنه تم الإبلاغ عن تدمير 465 منزلا وتضرر 135 منزلا آخر جراء الزلزال الذي يعد واحدا من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن الشركاء والسلطات المحلية تتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار جهود البحث والإنقاذ وسط تقارير تفيد بأن بعض الأشخاص ربما يكونوا محاصرين تحت المباني المنهارة.

بدورها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات، وأعقبته ثلاث هزات ارتدادية قوية للغاية بلغت قوتها 6.3 و5.9 و5.5 درجة، بالإضافة إلى هزات أقل.