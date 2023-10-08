العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء مستوطنات غلاف غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 11:29 صباحاً - أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الجيش سيخلي سكان مستوطنات غلاف غزة خلال الساعات المقبلة.

وقال المتحدث دانيال هغاري في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر تطورات هجوم حماس على إسرائيل المستمر منذ صباح السبت، إن اشتباكات عنيفة تدور في موقع كفار عزة العسكري مع مسلحين فلسطينيين.

وأكد هغاري مقتل مئات المسلحين الفلسطينيين وأسر العشرات منهم، في المعارك التي دارت مع الجيش الإسرائيلي.