العالم اليوم - بيان إسرائيلي عن حادث إطلاق النار في الإسكندرية

انتم الان تتابعون خبر بيان إسرائيلي عن حادث إطلاق النار في الإسكندرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - كشفت الخارجية الإسرائيلية، الأحد، في بيان تفاصيل حادث إطلاق النار في الإسكندرية، الذي راح ضحيته إسرائيليين ومصري.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أوفير غندلمان، الأحد، أن مصريا أطلق هذا الصباح النيران على مجموعة سياح إسرائيليين في الإسكندرية مما أدى إلى مقتل اثنين منهم ودليلهم المصري.

كما أصيب مواطن إسرائيلي آخر بجروح.

وقال غندلمان: "سفارتنا في القاهرة والسلطات الإسرائيلية تعمل الآن على إعادة مواطنينا إلى البلاد".

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" التلفزيونية، عن مسؤول أمني، أن شخصا آخر أصيب في الهجوم الذي وقع في موقع عمود السواري بالإسكندرية.

وأوضح المصدر: "بتاريخ 8 أكتوبر أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر".

وتابع المصدر: "تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

وأضافت أنه تم اعتقال المهاجم المشتبه به.