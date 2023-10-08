العالم اليوم - فيديو يرصد جثث ضحايا حادث الإسكندرية.. وتفاصيل ما حدث

انتم الان تتابعون خبر فيديو يرصد جثث ضحايا حادث الإسكندرية.. وتفاصيل ما حدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - أظهرت لقطات فيديو، الأحد، جثث ضحايا حادث الإسكندرية حيث قتل إسرائيليان ومصري بعد إطلاق نار عشوائي من جانب عنصر أمني مصري.

وأظهرت اللقطات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين مستلقيين بلا حراك على أرض ما يبدو أنه موقع سياحي.

وشوهد آخر يتلقى المساعدة من مجموعة من الرجال، فيما سمعت امرأة تصرخ طلبا للإسعاف.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن شرطيا فتح النار على سائحين إسرائيليين في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل ومصري واحد.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" التلفزيونية، عن مسؤول أمني، أن شخصا آخر أصيب في الهجوم الذي وقع في موقع عمود السواري بالإسكندرية.

وأوضح المصدر: "بتاريخ 8 أكتوبر أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر".

وتابع المصدر: "تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

وأضافت أنه تم اعتقال المهاجم المشتبه به.