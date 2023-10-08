العالم اليوم - جلسة "أمنية" لنتياهو.. وإخلاء مستوطنات غلاف غزة خلال 24 ساعة

انتم الان تتابعون خبر جلسة "أمنية" لنتياهو.. وإخلاء مستوطنات غلاف غزة خلال 24 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري جلسة مشاورات أمنية في مقر هيئة الأركان بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان، على خلفية الهجامات التي تشنها حماس منذ صباح السبت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عمليات إجلاء المدنيين من المستوطنات الـ24 المحيطة بغزة ستتم خلال 24 ساعة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة يتم إخلاء المستوطنات المجاورة للسياج "غلاف غزة"، ووفقا للتقييم العملياتي للوضع، طُلب من السكان إخلاء منازلهم، وسيتم إجراء المزيد من عمليات الإجلاء وفقا لتقييم الوضع.

وقال دانيل هغاري، المتحدث باسم الجيش في وقت سابق اليوم: إن "مهمتنا خلال الساعات الـ24 المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".

وأكد أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم المسلحون الفلسطينيون في إسرائيل.

وأضاف: "هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".

وقال هغاري إن اشتباكات عنيفة تدور في موقع كفار عزة العسكري مع الفلسطينيين، مشيرا إلى مقتل مئات المسلحين وأسر العشرات منهم، في المعارك التي دارت مع الجيش الإسرائيلي.

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