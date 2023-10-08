العالم اليوم - صور.. شرطة إسرائيل تكشف أسماء قادة قتلوا بهجمات حماس

ومنهم:

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة

أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة .

لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة .

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف مورتر من لبنان على شمال إسرائيل

فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 313 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا وإصابة 1990 آخرين

إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى 400 قتيل، فضلا عن أكثر من ألفي مصاب

المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية.

الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء مستوطنات غلاف غزة.