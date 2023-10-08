العالم اليوم - بالأرقام.. القصف الإسرائيلي يدمر مبان في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه تم تدمير 13 مبنى سكنيا بشكل كامل، و 1210 وحدة سكنية تعرضت لهدم جزئي، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الهجمات لليوم الثاني على التوالي ما خلف وقوع المئات بين قتلى وجرحى.
واستهدفت القوات الإسرائيلية، السبت، أبراجا في قطاع غزة بما فيها برج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.
وأعلنت حركة حماس، الأحد، أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".
أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف مورتر من لبنان على شمال إسرائيل
- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 313 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا وإصابة 1990 آخرين
- إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى 400 قتيل، فضلا عن أكثر من ألفي مصاب.
- المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية.
- الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء مستوطنات غلاف غزة.
- مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بإطلاق نار في الإسكندرية.
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