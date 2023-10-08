العالم اليوم - بالأرقام.. القصف الإسرائيلي يدمر مبان في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. القصف الإسرائيلي يدمر مبان في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه تم تدمير 13 مبنى سكنيا بشكل كامل، و 1210 وحدة سكنية تعرضت لهدم جزئي، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الهجمات لليوم الثاني على التوالي ما خلف وقوع المئات بين قتلى وجرحى.

واستهدفت القوات الإسرائيلية، السبت، أبراجا في قطاع غزة بما فيها برج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.

وأعلنت حركة حماس، الأحد، أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".

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