العالم اليوم - رسميا.. إسرائيل تعلن حالة الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي وأكثر من ألفي مصاب.

وذكر مكتب نتنياهو: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي". وأضاف: "بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00". أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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