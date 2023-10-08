العالم اليوم - وزير النفط العراقي: العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 04:22 مساءً - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأحد إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، مضيفا أن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وتابع خلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في الرياض أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل.

في سياق متصل، رجح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا العام المقبل، مؤكداً أن العالم لا يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري.

يذكر أن الإيرادات المالية المتحققة للحكومة العراقية من صادرات النفط الخام بشهر سبتمبر الماضي بلغت 9.5 مليارات دولار، إذ صدر العراق نحو 103 ملايين برميل نفط.