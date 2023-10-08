العالم اليوم - "قتال شوارع".. فيديو لمواجهة إسرائيلية فلسطينية

انتم الان تتابعون خبر "قتال شوارع".. فيديو لمواجهة إسرائيلية فلسطينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 04:22 مساءً - نشرت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، لقطات لقوات تابعة لها، تقاتل مسلحي حماس جنوبي إسرائيل.

وظهرت في الفيديو مجموعة من قوات الشرطة الإسرائيلية تطلق النار بشكل كثيف باتجاه ما قالت إنهم عناصر يتبعون لحركة حماس.

ويتبادل الجانبان منذ صباح السبت الهجمات جوا، كما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو اقتحام مقاتلي حماس لمنشآت تابعة لإسرائيل حيث قتلوا وأسروا العشرات.

وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي وأكثر من ألفي مصاب.

وذكر مكتب نتنياهو: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".

وأضاف: "بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00".

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة