الرئيس الباكستاني يدعو المجتمع الدولي للتعاون للوصول لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - دعا الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى لعب دوره النشط من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكتب علوي، في منشور على منصة "إكس" - تويتر سابقا - إن " التقدم نحو السلام لا يمكن أن يتحقق دون إدانة اغتصاب إسرائيل ووحشيتها لحقوق الفلسطينيين وشعبهم، مشيرا إلى الضم المستمر للأراضي والمستوطنات بشكل غير قانوني وردود الفعل غير المتناسبة بالإضافة إلى القتل، والنتيجة هي أنه لا أمل ولا تقدم نحو السلام"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأضاف الرئيس الباكستاني "أن الوقت قد حان للمضي قدما بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، ويمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا كبيرا اليوم نحو السلام العالمي".