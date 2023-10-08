العالم اليوم - بلينكن يتحدث عن مقتل وفقدان أميركيين في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بلينكن يتحدث عن مقتل وفقدان أميركيين في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن هناك أميركيين بين قتلى هجمات حماس على إسرائيل، وآخرين بين المفقودين.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "العالم يجب أن يثور" بسبب الهجوم المفاجئ على إسرائيل من قبل حماس.

وتابع: "هذا هجوم إرهابي واسع النطاق يقتل مدنيين إسرائيليين بالرصاص في مدنهم وفي منازلهم".

وقال الوزير: "الولايات المتحدة لديها علم بتقارير عن مقتل عدة أميركيين في إسرائيل وفقدان آخرين، وتعمل على التحقق منها".

وكانت الولايات المتحدة أبدت دعمها لإسرائيل بعد تعرضها لهجمات صاروخية وعمليات تسلل من حماس، وأكدت على "حقها في الدفاع عن نفسها".

والأحد أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميا حالة الحرب في البلاد، بعد هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي حتى الأحد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".

وأضاف: "بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00".

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