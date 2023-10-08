العالم اليوم - بالفيديو.. ما دور مسيّرات "الزواري" في هجوم حماس؟

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ما دور مسيّرات "الزواري" في هجوم حماس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - كشف الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، عن دور الطائرات المسيّرة في عملية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت صباح السبت لاستهداف إسرائيل عبر الصواريخ وعمليات التسلل.

وذكرت الحركة في بيان، أن "سلاح الجو شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ35 مسيّرة انتحارية من طراز (الزواري)، في جميع محاور القتال".

ونشرت حماس مقطع فيديو يظهر بعض المشاهد لـ"الزواري"، التي شاركت في "التمهيد الناري لعبور المسلحين الفلسطينيين"، وفق البيان.

وتقول تقارير إعلامية إن هذه المسيّرات دخلت الخدمة لأول مرة عام 2021.

وأطلق اسمها "الزواري" على الطائرات المسيرة نسبة إلى القيادي في الجناح العسكري لحماس محمد الزواري، الذي قتل عام 2016.

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