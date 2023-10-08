العالم اليوم - لمهمة عاجلة.. طائرة عسكرية إسرائيلية تتجه إلى مصر خلال ساعات

انتم الان تتابعون خبر لمهمة عاجلة.. طائرة عسكرية إسرائيلية تتجه إلى مصر خلال ساعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تسافر إلى مصر في وقت لاحق من الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة ستنقل جثتي الإسرائيليين اللذين قتلا في الإسكندرية، الأحد، وستعيد باقي أفراد الفوج الإسرائيلي الناجين من الهجوم.

وأضافت "تايمز أوف إسرائيل"، أن سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون أجرت اتصالات مع كبار المسؤولين في مصر لترتيب الرحلة.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين ومصريا بالرصاص، في موقع سياحي بمدينة الإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن شخصا آخر أصيب في الهجوم، الذي وقع عند موقع عمود الصواري بالمدينة الساحلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيليا آخر أصيب، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة الإسرائيليين إلى بلدهم.