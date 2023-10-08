العالم اليوم - السفير الفلسطيني في بريطانيا: أتوقع حدوث الأسوأ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - توقع السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط "حدوث الأسوأ" خلال الأيام المقبلة فيما يخص الوضع في إسرائيل وغزة، بسبب ما وصفه "الكارت الأبيض الممنوح لإسرائيل من المجتمع الدولي".

وأوضح زملط، في حوار مع قناة "دوت الخليج"، الأحد، تعليقا على الهجمات التي تشنها حماس على إسرائيل والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة: إسرائيل لم تعلن الحرب على حماس فقط، إنما أعلنتها على الشعب الفلسطيني.

التاريخ لم يبدأ فقط قبل 48 ساعة، بل الحرب مستمرة منذ 75 عاما.

الضحايا كلهم من المدنيين، وبالتالي المقصود هو الشعب الفلسطيني.

من حق الشعب الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه. هناك تقاعس من الجانب الدولي الذي لم يتحمل مسؤوليته.

هناك استمرار في وضع إسرائيل فوق القانون وإعطائها بطاقة بيضاء لفعل ما تريده.

يجب إلزام إسرائيل بمسؤولياتها تحت القانون الدولي.

نحن أمام تطورات خطيرة جدا.

الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال من أجل حقوقه المشروعة.

سيحدث الأسوأ في الأيام المقبلة بسبب "الكارت الأبيض" الممنوح لإسرائيل.

أتمنى أن تكون هذه نقطة بداية حقيقية لكل العالم، وأن لا نكرر الفشل الذي حصل في السنوات الماضية. أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

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لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.

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نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السفير الفلسطيني في بريطانيا: أتوقع حدوث الأسوأ .. في رعاية الله وحفظة