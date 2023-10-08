نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر أمني، بأنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالأسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.