فلسطين اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا جيش الاحتلال ورد عسكري قاسي على المقاومة الفلسطينية أخر التطورات لحظة بلحظة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - الكابينت الإسرائيلي يصدق رسميا على شن هجوم على الدولة الفلسطينية وإعلان حالة الحرب في البلاد

فلسطين اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا جيش الاحتلال ورد عسكري قاسي على المقاومة الفلسطينية أخر التطورات لحظة بلحظة.

فلسطين، عملية طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة أعدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية بعد الهجوم التي قامت به المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى من صباح أمس.

وكشف جيش الاحتلال عن طريق وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الضحايا، وأشار إلى أن عددهم بلغ حتى الآن أكثر من 600 قتيل، فيما وصل عدد الجرحى منذ بداية الحرب وحتى الآن بين صفوف جيش الاحتلال إلى 2048 حالة من بينهم 20 حالة حرجة جدًا، و313 حالة خطيرة.

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وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي بأنه تم مقتل 44 قيادي وعسكري من الجيش من بين الضحايا الذين سقطوا.

كما أوضح المتحدث عن سقوط عدد كبير من الضباط العسكرين والعساكر والمواطنين في الأسر من قبل المقاومة الفلسطينية.

الرد القاسي وإعلان حالة الحرب

فلسطين اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا جيش الاحتلال ورد عسكري قاسي على المقاومة الفلسطينية أخر التطورات لحظة بلحظة

وإعلان منذ قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إعلان حالة الحرب رسميا على الدولة الفلسطينية حيث تم التصديق على القرار منذ ساعات قليلة من قبل "الكابينيت".

وتشن إسرائيل في الوقت الحالي هجوم جديد على المناطق السكانية في مناطق متفرقة في غزة من خلال غارات جوية عبر الطائرة الحربية، وتقوم بالوقت الحالي بالقذف على المنطقة الشمالية شمال شرق وغرب قطاع غزة في منتقطي "بيت حانون" "وبيت لحد "دون سابق إنذار لأهل هذه القرى والمناطق.

وكانت قد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس هجمات على عددت مناطق في فلسطين وغلاف غزة، وقذفت 9 منازل، وبرج سكني، وأسفر هذا الهجوم عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الفلسطينين.

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أعداد شهداء ومصابين المقاومة الفلسطينية

فلسطين اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا جيش الاحتلال ورد عسكري قاسي على المقاومة الفلسطينية أخر التطورات لحظة بلحظة

وأسفر هجوم قوات الاحتلال أمس عن ارتفاع عدد شهداء ومصابين المقاومة الفلسطينية، وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد الشهداء حيث بلغ عددهم حتى الآن 313 شهيد، ووصل عدد المصابين والجرحى إلى 1990 حالة، فيما شيع أهالي غزة جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير منذ قليل.

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الدعم الدولي

قوات حزب الله اللبناني

وفي الوقت الحالي تقف العديد من الدول العربية مع المقاومة الفلسطينية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أمس بالوقوف بجانب دولة الاحتلال، ويقوم حزب الله حاليًا بقذف عدد من المواقع التابعة لقوات الاحتلال على الحدود اللبنانية، واستهدف ثلاث مواقع لقوات الاحتلال.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية عن مشاركة 35 طائرة مسيرة في الهجمات التي شنتها المقاومة أمس على الكيان الصهيوني.