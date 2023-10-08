نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تستضيف مهرجان الدن الدولي للفن والثقافة أواخر أكتوبر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن عن إطلاق مهرجان الدن الدولي خلال الفترة من 22 حتى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "أهلًا بالعالم في سلطنة عُمان"، ويتضمن عروض مسرح الكبار ومسرح الأطفال ومسرح الشارع، بمشاركة العديد من الفنانين والمختصين والمسرحيين الدوليين في العالم العربي وخارجه.

ويهدف المهرجان إلى الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية وثقافية وفنية وتاريخية، وصناعة مجتمع إنسانه مبدع، ومبتكر وينافس عالميًّا، ويوفّر منصةً فريدة للحوار والتبادل الثقافي، إضافةً لسعيه لجعل سلطنة عُمان مركزًا مزدهرًا للسياحة الثقافية ليعرّف العالم أجمع بالفن العُمانيّ وتميّز أداء العُمانيين في هذا المجال.

وأوضح محمد النبهاني رئيس فرقة مسرح الدن للثقافة والفن ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أهمية هذا المهرجان وآثاره الإيجابية في إثراء السياحة الثقافية في سلطنة عُمان، مؤكدًا على الدور الكبير للمهرجان الذي يجتذب شخصيات فنية عريقة ومهمة من حول العالم لجعل عُمان مركزًا ثقافيًّا وحضاريًّا وسياحيًّا لمختلف الأطياف، حيث يُعد الفن والمسرح من أبسط وأهم اللغات التي يفهمها العالم أجمع.

يذكر أن مهرجان الدن العربي لعام 2018م حصد مشاركة من أكثر من 100 عرض واستُقبل خلاله 130 ضيفًا ومشاركًا من العالم العربي، كما سيُنظم مؤتمر صحفي للإعلان عن أول مهرجان دولي وحدث مسرحيّ ضخم تعزيزًا للتعاون الثقافي وتقويةً للروابط الفنية.