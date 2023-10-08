تقرير: مصفاة الدقم بسلطنة عُمان تلعب دورا حيويا في وجه أزمة شح الوقود العالمي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير لوكالة رويترز أن مصفاة الدقم في سلطنة عُمان تلعب دورا حيويا في وجه أزمة شح الوقود العالمي، مع إعلان روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين والديزل إلى الدول العالمية باستثناء أربع دول سابقة من الاتحاد السوفياتي، بهدف التصدي لنقص الإمدادات المحلية، وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر وشركتين لسمسرة السفن أن ما لا يقل عن 132 ألف طن من وقود الديزل تحميل سبتمبر ستتجه إلى إفريقيا من مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان.

وقال متعاملون: إن من المرجح أن يتحول المستوردون من أمريكا اللاتينية إلى ساحل الخليج الأمريكي والشرق الأوسط. كما أظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ومصدر من سماسرة السفن أن صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية بلغت أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 315 ألف طن.