نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2053 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولون، اليوم الأحد، أنه بعد يوم من وقوع عدة زلازل قوية غرب أفغانستان، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 2053 شخصًا.

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن 13 قرية تدمرت بالكامل بسبب الزلازل التي وقعت، أمس السبت، في حين تضرر آلاف الأشخاص، وأضاف أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا في الزلازل.

وأوضح المسؤول أن حصيلة القتلى أولية، حيث أن رجال الانقاذ يواصلون البحث عن ناجين.

وتم تسجيل ما لا يقل عن ثمان هزات على المنطقة الحدودية بالقرب من إيران خلال فترة قصيرة صباح، أمس السبت.. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الهزات بأنها تتراوح ما بين 4.6 و6.3 على مقياس ريختر.

ووقعت الهزات شمال غرب بلدة هيرات على الحدود الأفغانية، على عمق نحو 10 كيلومترات. كما شُعر بقوة الهزات في إيران.

وتحدث الذين زاروا منطقة الكوارث في إقليم هيرات بأفغانستان، المتاخم لإيران عن وضع " لا يطاق" والافتقار لتسهيلات خاصة بالمساعدة.

قال شهود عيان إن عددًا قليلًا للغاية من الأشخاص نجوا من القرى المتضررة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 4200 تضرروا كما تدمر ما لا يقل عن 600 منزل. وقد استقبلت أكبر مستشفى في عاصمة إقليم هيرات نحو 200 قتيل و700 مصاب، وفقًا لمصادر طبية.